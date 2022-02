Das Archivbild zeigt Bundespräsident Steinmeier in einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Sein Aufenthalt in der früheren Sowjetrepublik dürfte geprägt sein von den jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Krise. Steinmeiers Büro teilte vorab mit, der Bundespräsident wolle Lettland die volle Unterstützung Deutschlands zusichern. Das Land befindet sich in einer strategischen Position an der Ostflanke von Nato und EU.

Offizieller Anlass für Steinmeiers Besuch ist das 100-jährige Bestehen der lettischen Verfassung. Sie ist eine der ältesten noch geltenden Verfassungen in Europa.

