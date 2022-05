Österreichs Bundespräsident Van der Bellen sieht die Handlungsfähigkeit der Regierung in Frage gestellt. (APA)

Das erklärte der 78-Jährige in einer Videobotschaft. Hochrangige Mitglieder der beiden größten Parteien im Parlament, der ÖVP und der Sozialdemokraten, hatten zuvor erklärt, wahrscheinlich keinen eigenen Bewerber aufzustellen, wenn Van der Bellen erneut antritt. Die rechtsgerichtete FPÖ beabsichtigt hingegen, einen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken. 2016 scheiterte ihr Kandidat Hofer gegen Van der Bellen in der Stichwahl. Der heute parteilose Van der Bellen war früher Mitglied der Grünen und zeitweise deren Bundesvorsitzender. Die Bundespräsidentenwahl in Österreich wird voraussichtlich im Herbst stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.