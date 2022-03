Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Arne Dedert/dpa)

Alle seien aufgewühlt vom Krieg in der Ukraine, doch sei dies der Krieg der politischen Führung in Moskau und nicht der russischen Menschen hierzulande, sagte Steinmeier in Berlin. Viele von ihnen lehnten den Angriff Russlands ebenfalls ab. Das Entsetzen und die Wut über den Krieg Putins dürften nicht in Hass umschlagen.

Der Bundespräsident dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die die aus der Ukraine ankommenden Flüchtlinge unterstützen. Zugleich sei auch der Staat gefordert, um Logistik und Lastenausgleich zu organisieren. Nur so könne eine Willkommenskultur auch langfristig aufrecht erhalten werden.

