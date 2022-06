Steinmeier-Reise

Bundespräsident Steinmeier (Archivbild vom April 2022). (Markus Schreiber/Pool AP/dpa)

Es ist die erste große Reise in seiner zweiten Amtszeit. Nach Angaben aus dem Bundespräsidialamt will Steinmeier deutlich machen, dass Deutschland die Region trotz des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Krise in Europa nicht aus den Augen verloren habe. Sowohl Singapur als auch Indonesien gelten als zuverlässige politische und wirtschaftliche Partner Europas.

Der Bundespräsident will in Singapur unter anderem mit Präsidentin Yacob sprechen, danach sind in Jakarta Gespräche mit dem indonesischen Präsidenten Widodo geplant. Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet; in beiden Ländern sind zudem Wirtschaftskonferenzen geplant.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.