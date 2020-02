Bundespräsident Steinmeier will dieses Jahr auf ein Glückwunschtelegramm an die iranische Führung zum Jahrestag der Islamischen Revolution verzichten.

Im Lichte der aktuellen Entwicklungen der vergangenen Monate in dem werde es in diesem Jahr kein Grußtelegramm geben, sagte eine Sprecherin des Bundespräsidialamts der "Welt am Sonntag". Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.



Im vergangenen Jahr hatte der Bundespräsident der Führung in Teheran zum 40. Jahrestag des Umsturzes am 11. Februar "herzliche Glückwünsche" auch im Namen seiner Landsleute übermittelt. Daran hatte es aufgrund der Menschenrechtslage in dem autoritär regierten Staat scharfe Kritik gegeben.