Bundeskanzlerin Merkel stellt sich heute bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz den Fragen der Hauptstadt-Journalisten.

Es dürfte das letzte Mal sein, dass die CDU-Politikerin als Regierungschefin vor der Bundespressekonferenz erscheint. Bei der Bundestagswahl im September tritt Merkel nach 16 Jahren als Kanzlerin nicht mehr an. Im Mittelpunkt der Unterrichtung dürften die Situation in den Hochwassergebieten und die Corona-Pandemie stehen. In den vergangenen Jahren nutzte Merkel diesen Termin in der Regel für ausführliche Erörterungen ihrer Politik. Anschließend trat sie zumeist ihren Sommerurlaub an.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.