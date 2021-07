Bundeskanzlerin Merkel hat den Anstieg der Corona-Infektionszahlen als besorgniserregend bezeichnet.

Die CDU-Politikerin sagte in ihrer voraussichtlich letzten Bundespressekonferenz in Berlin, es gebe ein exponentielles Wachstum. Man müsse damit rechnen, dass es in weniger als zwei Wochen jeweils eine Verdopplung der Sieben-Tage-Inzidenz gebe. Es sei nötig, Schutzmaßnahmen wie Masken, Abstand und Lüften weiter zu beachten. Auch regelmäßiges Testen spiele eine große Rolle. Sie rief Bürgerinnen und Bürger auf, sich impfen zu lassen. Das sei der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden und zur Normalität zurückzukehren. Merkel ergänzte, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, bleibe die Richtschnur ihres Handelns.



Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sieht aufgrund der steigenden Infektionszahlen aktuell keinen Grund zur Panik. Die Delta-Variante sei nach den ihm bekannten Daten zwar ansteckender, aber nicht gefährlicher, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 22.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 21.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.