Der Bundesrat hat grünes Licht gegeben für die Finanzierung von 20.000 zusätzlichen Hilfskräften in der Altenpflege.

Die Länderkammer billigte ein Gesetz, in dem verschiedene Maßnahmen für das Gesundheitswesen gebündelt sind. Die Kosten für die Assistenzkräfte in der Altenpflege sollen die Pflegekassen übernehmen, damit die Eigenanteile der Heimbewohner nicht weiter steigen. Die Krankenkassen erhalten im nächsten Jahr wegen ihrer Ausgaben in der Corona-Krise einen Steuerzuschuss von fünf Milliarden Euro zusätzlich zum jährlichen Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden Euro. Weitere acht Milliarden Euro müssen die Kassen selbst aus ihren Rücklagen beisteuern.



Der Bundesrat verständigte sich zudem darauf, bei Adoptionen den Handel mit Kindern aus dem Ausland zu erschweren. Die Länderkammer billigte zudem die Überführung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv. Außerdem stimmte der Bundesrat einem Gesetz zu, das ab Januar Plastiktüten an Ladenkassen verbietet.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.