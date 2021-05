Das Recht auf schnelles Internet hat den Bundesrat passiert.

Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes können alle Bürger ab Mitte 2022 bessere Internetverbindungen einfordern. Sie sollen laut Bundesregierung ihre soziale und wirtschaftliche Teilhabe einschließlich der Nutzung von Video-Streaming-Diensten sowie Home-Office in angemessenen Umfang ermöglichen. Was das genau bedeutet, wie schnelles Internet also definiert wird, muss in einer Rechtsverordnung noch geregelt werden. Die Novelle zielt insbesondere darauf ab, die Situation auf dem Land und in städtischen Randgebiten zu verbessern.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.