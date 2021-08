Der Bundesrat will am 10. September über den 30 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds für die Opfer der Flutkatastrophe entscheiden.

Das geht aus dem Einladungsschreiben des Bundesrates an die 16 Landesregierungen hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Der Bundestag soll in seiner Sondersitzung am 7. September darüber abstimmen.



Der Hilfsfonds wird mit 30 Milliarden Euro ausgestattet. 28 Milliarden davon teilen sich Bund und Länder, zwei Milliarden stemmt der Bund alleine für zerstörte Infrastruktur. In einer ersten Tranche wird der Bund 2021 Mittel in Höhe von 16 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Ab 2022 werden die Mittel dann je nach Bedarf mobilisiert. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind am stärksten von der Flutkatastrophe im Juli betroffen.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.