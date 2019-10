Bayern will im Bundesrat erreichen, dass der Einsatz des Pestizids Glyphosat in Haus- und Kleingärten so schnell wie möglich eingedämmt wird.

Der bayerische Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Herrmann, sagte, der Rückgang von Insekten und Vogelarten sei auch auf Pestizide zurückzuführen. Der CSU-Politiker forderte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner auf, verbindliche Vorgaben zur Verringerung des Pestizideinsatzes zu entwickeln.



Das Verbot für Haus- und Kleingärten solle dabei ein erster Schritt sein. Der Artenschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, betonte Herrmann. Der Einsatz von Pestiziden sei ein flächendeckendes Problem und betreffe nicht nur die Landwirtschaft. Deshalb habe die bayerische Staatsregierung auch Privatgärten in den Blick genommen. Über den Antrag soll am Freitag im Bundesrat entschieden werden.



Glyphosat steht in Verdacht, krebserregend zu sein.