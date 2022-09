Sitzung des Deutschen Bundesrats (dpa/Fabian Sommer)

Zu den zentralen Bestimmungen, die vom 1. Oktober bis zum 7. April 2023 gelten sollen, zählen Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. Die Länder können auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will in der Länderkammer für den Gesetzentwurf werben.

Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Bundesrats nach der Sommerpause stehen zudem zahlreiche Länderinitiativen, unter anderem zum Verbot der Vorkasse bei Flugreisen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.