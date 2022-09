Sitzung des Deutschen Bundesrats (dpa/Fabian Sommer)

Damit laufen die Corona-Schutzregeln nicht am 23. September aus, sondern in veränderter Form weiter. Zu den zentralen Bestimmungen, die bis April bundesweit gelten sollen, zählt die Maskenpflicht in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. In Flugzeugen soll diese dagegen entfallen. Die Bundesländer können darüberhinaus auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

