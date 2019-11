Am Vormittag beraten erstmals die Länder im Bundesrat über das Klimaschutzpaket der Großen Koalition.

Konkret geht es dabei etwa um die geplante Abgabe für CO2, Änderungen bei der Pendlerpauschale und die Erhöhung der Steuer auf Flugtickets. Bundesumweltministerin Schulze von der SPD will eine Rede halten, ebenso der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen. Seine Partei ist in neun von 16 Ländern an der Regierung beteiligt.



Entscheidungen in der Länderkammer fallen heute über eine höhere Bezahlung von Pflegekräften und ein Gesetz, mit dem die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessert werden sollen. Auch die Grundsteuer-Reform soll heute beschlossen werden. Die Berechnung der Abgabe muss nach einem Gerichtsbeschluss bis Jahresende neu geregelt werden.