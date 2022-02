Der Sitzungssaal des österreichischen Nationalrates im Parlament. (imageBROKER / Günter Flegar)

Der Bundesrat in Wien stimmte gestern Abend dem bereits vom Parlament beschlossenen Gesetz zu. Damit könnte die Impfpflicht in Österreich heute in Kraft treten. Sie soll für alle Menschen ab 18 Jahren gelten. Impfverweigerern drohen dann hohe Geldbußen. Kontrollen sind allerdings erst ab Mitte März geplant. Die Verwaltungsgerichte rechnen mit einer Flut von Beschwerden. Auch bei Experten ist die Impfpflicht umstritten.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.