Durch die Aufnahme der Kredite soll eine bessere Ausstattung der Bundeswehr möglich werden. (Philipp Schulze/dpa)

Demnach wird in das Grundgesetz ein neuer Artikel 87a aufgenommen. Er regelt, dass für die Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro für ein sogenanntes Sondervermögen aufgenommen werden dürfen.

Mit dem Geld sollen in den kommenden Jahren neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer und Munition angeschafft werden. Es geht aber auch um Ausrüstung wie Nachtsichtgeräte und Funkgeräte.

Reaktion auf den Ukraine-Krieg

Die Bundesregierung reagiert damit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Einsparungen und die Ausrichtung der Armee auf Auslandseinsätze hatten in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Truppe erhebliche Defizite bei der Landes- und Bündnisverteidigung aufweist. Panzer, Flugzeuge und Schiffe sind teils veraltet oder nicht einsatzbereit.

Bei der Abstimmung im Bundestag am 3. Juni hatten die Abgeordneten mit breiter Mehrheit für die Grundgesetzänderung gestimmt. Es gab 567 Ja-Stimmen, 491 wären ausreichend gewesen. Eine große Mehrheit stimmte auch für die Einrichtung des Sondervermögens. 593 Abgeordnete votierten dafür, 80 dagegen, sieben enthielten sich.

Kompromiss mit der Union

Für die Zwei-Drittel Mehrheit benötigten die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP auch Stimmen aus der Opposition. Die Ampelkoalition hatte sich mit der Union auf die Verankerung des Vorhabens im Grundgesetz geeinigt.

Außerdem wurde vereinbart, das 100-Milliarden-Paket, wie von CDU und CSU verlangt, allein der Bundeswehr zugute kommen zu lassen. Maßnahmen etwa zum Schutz vor Cyberangriffen, wie sie die Grünen gefordert hatten, sollen nicht aus den Sonderausgaben, sondern aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Billigung auch von Mindestlohn- und Rentenerhöhung

Der Bundesrat stimmte noch über weitere Punkte ab. So kann der gesetzliche Mindestlohn nun zum Oktober auf mindestens 12 Euro pro Stunde erhöht werden. Zugleich steigt die Grenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro. Gebilligt hat der Bundesrat des Weiteren die Rentenerhöhung; die Bezüge steigen im Westen um 5,35, im Osten um 6,12 Prozent. Das entspricht der stärksten Erhöhung seit dem Jahr 2000.

Coronabonus für Pflegekräfte

Einmalig mehr Geld bekommen Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeinrichtungen. Die Länder stimmten der Auszahlung eines steuerfreien Corona-Bonus von bis zu 550 Euro zu. Die Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher werden bis Mitte kommenden Jahres teilweise ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.