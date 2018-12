Der Bundesrat befasst sich heute mit dem umstrittenen Digitalpakt, der für eine bessere Ausstattung von Schulen sorgen soll.

Es wird erwartet, dass die Länder den Vermittlungsausschuss anrufen, da sie die Pläne von Bundesregierung und Bundestag in der vorgesehenen Form ablehnen. Sie halten den Eingriff in den Föderalismus für zu gravierend, weil Schulpolitik Ländersache ist. Der Bund will für eine bessere Internet-Anbindung der Schulen fünf Milliarden Euro bereitstellen, dringt aber auf eine Grundgesetzänderung.



Bundesbildungsministerin Karliczek äußerte die Hoffnung auf eine rasche Lösung. Man müsse sicherstellen, dass die Mittel zu hundert Prozent in den Schulen ankämen, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, der Grünen-Politiker Kretschmann und der Christdemokrat Günther, bekräftigten ihr Nein zu den bisherigen Plänen.