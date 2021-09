In seiner letzten Sitzung vor der Bundestagswahl befasst sich der Bundesrat heute unter anderem mit der Elektromobilität.

Die Länderkammer stimmt darüber ab, wie Autofahrer künftig für das Laden ihrer E-Autos an öffentlichen Ladesäulen bezahlen können. Die Bundesregierung will, dass in diese Ladesäulen ab Juli 2023 verpflichtend Lesegeräte für gängige Debit- oder Kreditkarten eingebaut werden. Die Unternehmen finden das veraltet und setzen auf Apps.



Zudem geht es im Bundesrat um schärfere Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete. Diese sollen verpflichtet sein, etwa Unternehmensbeteiligungen oder Nebeneinkünfte auf den Cent genau darzulegen, wenn die Zahlungen 1.000 Euro im Monat oder 3.000 Euro im Kalenderjahr übersteigen.

