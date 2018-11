Der Bundesrat hat mehrere Gesetze zur Entlastung von Rentnern, Familien und gesetzlich Krankenversicherten gebilligt.

Er stimmte den Regierungsplänen zu, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu halten. Der Beitragssatz soll bis dahin auf höchstens 20 Prozent steigen. Die Länderkammer beschloss auch das sogenannte Familienentlastungsgesetz, das mehr Kindergeld und höhere Steuerfreibeträge vorsieht. Gebilligt wurde zudem eine Novelle zu den Krankenkassenbeiträgen. Diese werden künftig wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern übernommen. Für Entlastungen des Personals in der Alten- und Krankenpflege soll das Pflegepersonalstärkungsgesetz sorgen, das den Bundesrat ebenfalls passierte.



Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther rief in seiner ersten Rede als neuer Bundesratspräsident zu einem mutigen Eintreten für die Demokratie auf. Er hat das Amt turnusgemäß am 1. November für ein Jahr übernommen.