Silvester-Raketen und Böller sollen auch an diesem Jahresende nicht verkauft werden dürfen. (dpa / picture alliance / Lino Mirgeler)

Die Verordnung sieht vor, dass in diesem Jahr auch an den letzten Tagen keine Böller verkauft werden dürfen. Eine solche Sonderregelung hatte wegen der Corona-Pandemie bereits im vergangenen Jahr gegolten. Die Länderkammer berät zudem über die Klimaschutzpläne der Europäischen Kommission. Der Bundesrat will dazu eine umfangreiche Stellungnahme beschließen. Die Kommission hatte im Sommer ein Konzept vorgelegt, mit dem das Erreichen der europäischen Klimaschutzziele sichergestellt werden soll. Es beinhaltet unter anderem das Ende für neue Autos mit Verbrennermotoren, eine Steuer auf Flug- und Schiffs-Treibstoffe sowie höhere Kosten für das Heizen mit Kohle, Erdgas oder Öl.

Zudem entscheidet der Bundesrat über zwei Gesetze, die der Bundestag gestern verabschiedet hatte. Der in der Corona-Krise eingerichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll bis Mitte kommenden Jahres aufrechterhalten werden. Zudem soll die Frist für Mittel aus dem Investitionsprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert werden.

