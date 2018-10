Der Bundestag soll nach dem Willen der Länder das Verhüllen von Gesichtern in Gerichtsverhandlungen verbieten.

Der Bundesrat verabschiedete einen entsprechenden Gesetzentwurf. Zur Begründung hieß es, die Richter müssten die Mimik von Prozessbeteiligten erkennen, um sich ein vollständiges Bild von Zeugen oder Angeklagten machen zu können. Zudem sprach sich die Länderkammer in einer Entschließung für Hardware-Nachrüstungen in Diesel-Fahrzeugen aus, die im Realbetrieb die Abgasnormen nicht einhalten. Dies solle auf Kosten der Hersteller erfolgen.



Daneben forderte der Bundesrat, das Nachtflugverbot in Ballungsräumen zu verschärfen. In einem Gesetzentwurf für den Bundestag wird die Verantwortung für Verspätungen und den daraus folgenden Verstößen gegen die Nachtruhe den Fluggesellschaften zugewiesen. Diese würden damit für etwaige Bußgelder in Haftung genommen.



Daneben forderte die Länderkammer in einer weiteren Entschließung, die geplante Ausweitung der Mütterrenten nicht aus Beitragsmitteln, sondern mit Steuergeldern zu finanzieren, um die Rentenkasse nicht stärker zu belasten. Künftig sollen auch Eltern ein weiteres halbes Erziehungsjahr anerkannt bekommen, deren Kinder bereits vor 1992 geboren wurden.