Die Hartz-IV-Sätze werden im kommenden Jahr leicht angepasst.

Der Bundesrat stimmte dem entsprechenden Vorschlag der Bundesregierung zu. Für die meisten Bezieher der Grundsicherung ist demnach ein monatliches Plus von 3 Euro vorgesehen, für Kinder sind es 2 Euro im Monat.



Ein Bündnis verschiedener Verbände hatte anlässlich der Bundesratsentscheidung erneut gefordert, die Hartz-IV-Regelsätze stärker anzuheben. So solle mindestens ein Inflationsausgleich sichergestellt werden. Sie verwiesen auf ein Rechtsgutachten, das das bisherige Vorgehen als verfassungswidrig bezeichnet.



Zu Beginn der Sitzung hatte der Bundesrat turnusgemäß den thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Damit rückte erstmals ein Politiker der Linkspartei an die Spitze der Länderkammer.

