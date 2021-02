Der Bundesrat hat das Gesetz für eine neue Strom-Höchstspannungsleitung von der Nordsee nach Nordrhein-Westfalen gebilligt.

Damit können oft langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Durch den Bau von tausenden Kilometern Leitung soll der vor allem in Norddeutschland produzierte Windstrom in industrielle Zentren und in den Süden der Republik kommen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erklärte, so könnten Engpässe im Stromnetz beseitigt werden. Der Ausbau sei ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche Energiewende.



Die Länderkammer hatte zuvor der Reform des Elterngeldes zugestimmt. Demnach sollen Eltern von Frühgeborenen künftig länger unterstützt werden. Zudem werden die Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit ausgeweitet.

