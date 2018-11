Arbeitnehmer in Deutschland haben ab dem kommenden Jahr das Recht, nach einer Teilzeitbeschäftigung wieder voll zu arbeiten.

Der Bundesrat billigte das Gesetz zur Brückenteilzeit, das am 1. Januar in Kraft treten soll. In kleinen Betrieben gilt die Neuregelung jedoch nicht. Gesetzlich Versicherte müssen außerdem künftig weniger in die Krankenkasse zahlen. Die Länderkammer billigte das Gesetz über die Rückkehr zur Beitragsparität. Damit müssen die Arbeitgeber ab dem 1. Januar den Zusatzbeitrag wieder zur Hälfte übernehmen.



Der Bundesrat stimmte außerdem dem Gesetz zum Ausbau der Mütterrente und zur Stabilisierung der Altersbezüge zu. Alle Mütter und Väter mit vor 1992 geborenen Kindern bekommen einen halben Rentenpunkt zusätzlich angerechnet. Außerdem bleibt das Rentenniveau bis 2025 bei mindestens 48 Prozent, der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent darf bis dahin auf höchstens 20 Prozent steigen.



Die Länderkammer wählte außerdem den CDU-Politiker Harbarth zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts.