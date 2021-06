Der Bundesrat hat gegen ein Verbot von Elefanten, Nashörnern und anderen Wildtieren in reisenden Zirkussen gestimmt.

Eine Verordnung von Bundesagrarministerin Klöckner erhielt nicht die nötige Mehrheit. Die Pläne sahen vor, dass auch Giraffen, Flusspferde, Primaten und Großbären nicht mehr neu angeschafft werden dürfen. Festgelegt werden sollten zudem erstmals Anforderungen an die Haltung aller Zirkustiere, etwa zur fachkundigen Versorgung und Unterbringung. Klöckner kritisierte, der Bundesrat habe eine große Chance vertan. Tierschützer begrüßten das Aus, sie forderten umfassendere Verbote für alle Wildtierarten, also beispielsweise auch für Löwen und Tiger.



In weiteren Entscheidungen billigte der Bundesrat das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sowie ein Gesetz für mehr Insektenschutz. Vorerst gestoppt wurde dagegen der Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.