Menschen mit extremistischen Einstellungen soll der Zugang zu Waffen erschwert werden.

Der Bundesrat billigte entsprechende Verschärfungen des Waffenrechts, die damit zum Großteil Mitte des kommenden Jahres in Kraft treten können. Künftig müssen Behörden immer beim Verfassungsschutz nachfragen, bevor sie Waffenerlaubnisse vergeben. Die Länderkammer stimmte auch der Einführung einer Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen zu. Eltern müssen damit ab März 2020 nachweisen, dass ihre Kinder geimpft sind. Ebenfalls beschlossen wurde der Bundeshaushalt für das kommende Jahr, der Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden vorsieht. Eine Neuverschuldung ist nicht geplant.



Der Bundesrat billigte zudem die Vermittlungs-Ergebnisse zum Klimapaket der Bundesregierung. Damit können Ferntickets der Bahn zum Jahreswechsel billiger werden. Vorgesehen ist auch, dass die CO2-Abgabe auf Sprit, Gas und Heizöl höher ausfällt als zunächst geplant. Im Gegenzug steigt die Steuerentlastung für Fernpendler. Ein Durchschnittshaushalt soll zudem für Strom ebenfalls ab 2021 zunächst etwa 60 Euro pro Jahr weniger zahlen.