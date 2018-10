Die Bundesländer pochen im Kampf gegen Luftverschmutzung und Fahrverbote auf Hardware-Nachrüstung für Diesel-Fahrzeuge.

Die Autohersteller müssten in die Verantwortung genommen werden, heißt es in einem Antrag von Hessen, Berlin und Brandenburg, den die Länderkammer angenommen hat. Solche Nachrüstungen seien die wirksamste Methode zur Emissionsreduktion.



In einer weiteren Entschließung wird verlangt, dass das Verhüllen von Gesichtern in Gerichts-Verhandlungen verboten wird, damit sich die Richter auch anhand der Mimik ein vollständiges Bild von Zeugen oder Angeklagten machen können.



Zu Beginn ihrer Sitzung hatte die Länderkammer den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther zum neuen Bundesratspräsidenten gewählt. Er tritt am 1. November turnusmäßig die Nachfolge des derzeitigen Amtsinhabers Müller aus Berlin an.