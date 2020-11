Der Bundesrat plädiert dafür, Solo-Selbstständige und Künstler auch im kommenden Jahr zu unterstützen.

In einer Entschließung fordern die Länder die Bundesregierung auf, wegen der Corona-Pandemie den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung um zwölf Monate zu verlängern. Nach derzeitigem Stand endet er am 31. Dezember. Zur Begründung heißt es, es dürfe nicht sein, dass Selbstständige etwa in der Kulturbranche ihre Altersvorsorge oder das Betriebsvermögen antasten müssten. Der Bundesrat empfiehlt außerdem, auch die Mittagsverpflegung im Bildungs- und Teilhabepaket sowie den Mehrbedarf in Werkstätten für Menschen mit Behinderung weiter zu fördern.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.