Der Bundesrat hat die Regierung dazu aufgefordert, den Einsatz des Pestizids Glyphosat in Privatgärten sowie in öffentlichen Einrichtungen wie Kitas und Parks sofort zu verbieten.

Die Länder richteten einen entsprechenden Appell an die Bundesregierung. In der Entschließung heißt es, der bis 2023 angekündigte schrittweise Verzicht auf Glyphosat müsse umgehend geregelt werden. Zudem solle die Anwendung des Unkrautmittels deutlich vorher eingeschränkt werden. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein.



Zudem stimmte der Bundesrat für eine Initiative Schleswig-Holsteins für mehr Klimaschutz in der Marktwirtschaft. Ministerpräsident Günther sagte, es gebe einen ebenen- und parteiübergreifenden Konsens für mehr Klimaschutz. In dem Antrag fordern die Länder die Regierung zu einer grundlegenden Reform der Abgaben und Umlagen im Energiebereich auf. So solle unter anderem die Ökostrom-Umlage spürbar gesenkt werden.