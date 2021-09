Der Bundesrat hat die Hilfen für die Opfer der Überschwemmungskatastrophe bewilligt. Der Hochwasser-Aufbaufonds hat ein Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro.

Betroffene Haushalte und Unternehmen können in der Regel Zahlungen von bis zu 80 Prozent des Schadens erhalten, in Härtefällen auch mehr. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprach von einem starken Signal der Solidarität.



Die Länderkammer stimmte auch dem Bund-Länder-Kompromiss zur Ganztagsbetreuung zu. Damit gibt es für Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule.



Auch das neue Infektionsschutzgesetz passierte den Bundesrat. Künftig soll nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz die maßgebliche Größe für Corona-Maßnahmen sein, sondern die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Zudem müssen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Heimen künftig ihren Arbeitgebern Auskunft darüber geben, ob sie gegen Corona geimpft sind.

