In Berlin berät der Bundesrat über die gestern vom Bundestag verabschiedete Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Die sogenannte Corona-Notbremse sieht bei bestimmten Inzidenzwerten bundeseinheitliche Regeln zu Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie die Schließung von Geschäften und Schulen vor.

Im Bundesrat formulierte Hessens Ministerpräsident Bouffier grundsätzliche Vorbehalte gegen das Gesetz. Die Ausgangsbeschränkung sei möglicherweise verfassungsrechtlich bedenklich. Wegen der Eilbedürftigkeit werde Hessen darauf verzichten, den Vermittlungsausschuss einzuschalten.



Kritik kam im Vorfeld der Sitzung von weiteren Länderchefs: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther verwies auf strengere Regeln in seinem Bundesland. Die Novelle führe dazu, dass man sich Gedanken darüber machen müsse, die eigenen schärferen Regelungen anzupassen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.



Die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte im ZDF, das Bundesgesetz bleibe weit hinter den Regeln zurück, die in der Ministerpräsidentenkonferenz verabredet worden seien. Sie werde in ihrem Land bei den strengeren Regeln bleiben. Thüringens Ministerpräsident Ramelow kritisierte im MDR, das Gesetz sehe kaum Möglichkeiten für eine Betätigung im Freien vor.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.