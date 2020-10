Bei Stoffen wie Papier, Metall, Kunststoff oder Glas steigt künftig der Anteil, der recycelt werden muss.

Das sieht die EU-Abfallrahmenrichtlinie vor, die der Bundesrat heute billigte. Sie erweitert auch die Pflicht zur getrennten Sammlung von Bioabfall, gefährlichem Müll, Textilien und Sperrmüll. Die Verwertungsquoten im Verpackungsgesetz werden mit der Neuregelung in zwei Stufen bis 2025 und 2030 erhöht.



Der Bundesrat beschloss zudem die Einführung einer so genannten Nährwert-Ampel. Diese soll auf der Vorderseite von Verpackungen abgebildet sein und es ermöglichen, verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen. Die Bewertung beginnt mit einem grünen A und wird bis zu einem roten E immer ungünstiger, wenn zu viele Fette, Zucker oder Salz in einem Lebensmittel enthalten sind.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.