Der Bundesrat hat über zahlreiche Neuregelungen im Straßenverkehr abgestimmt. Die von Bundesverkehrsminister Scheuer vorgelegte Reform soll unter anderem das Radfahren in Städten sicherer und attraktiver machen. Ein Überblick.

Mit Blick auf Fahrradfahrer standen gleich mehrere Aspekte in der geplanten Novelle der Straßenverkehrsordnung: Zum einen soll der "ausreichende"Abstand, den Autofahrer beim Überholen von Radlern halten sollen, festgelegt werden auf 1,5 Meter im Ort und zwei Meter außerhalb. Bisher ist dies lediglich ein Richtwert. Lkw über 3,5 Tonnen sollen innerorts nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen dürfen, sonst drohen 70 Euro Bußgeld. Vor Kreuzungen und Einmündungen gelten künftig acht statt bisher fünf Meter Parkverbot. So soll die Sicht verbessert werden. Außerdem ist ein grüner Pfeil nur für rechtsabbiegende Radfahrer geplant.

Parkregelungen

Der Vorschlag aus dem Bundesministerium beinhaltet darüber hinaus ein generelles Haltverbot auf Schutzstreifen, also dem markierten Teil der Straße, der für Radfahrer gedacht ist, den aber andere Fahrzeuge bei Bedarf ebenfalls nutzen dürfen. Allerdings heißt es bereits jetzt in den einschlägigen Regelungen: "Ruhender Verkehr auf der Fahrbahn widerspricht den Zweckbestimmungen des Angebotsstreifens", sprich des Schutzstreifens. Vorgesehen sind nun aber höhere Bußgelder, auch für das Parken auf Geh- und Fahrradwegen oder das Halten in zweiter Reihe: Hierfür können künftig bis zu 100 Euro verlangt werden, es droht ein Punkt in Flensburg. Der Verkehrsausschuss des Bundesrates hatte außerdem vorgeschlagen, den Gebührenrahmen für Bewohnerparkausweise in Städten auszudehnen, von bisher maximal 30 Euro auf künftig höchstens 240 Euro. Scheuer hält das für überzogen.

Mehr Geld für ÖPNV

Beschlossen wurde auch, dass die Länder mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr auf der Schiene bekommen, im laufenden Jahr 150 Millionen Euro mehr als bisher geplant. Im Jahr 2021 kommen weitere 150 Millionen Euro hinzu. Die Mittel für den Aus- und Neubau von Bahnhöfen und Haltestellen des schienengebundenen Nahverkehrs sollen in diesem Jahr auf 665 Millionen Euro verdoppelt werden. Von 2021 bis 2024 sind es insgesamt jeweils eine Milliarde Euro, im Jahr 2025 zwei Milliarden Euro. Anders als bisher dürfen diese Gelder auch in die Grunderneuerung fließen: Städte und Kommunen können sie künftig beispielsweise auch nutzen, um U-Bahnhöfe, Tunnel und Treppenaufgänge zu erneuern. Die Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes ist Teil des Klimapakets der Bundesregierung.



(Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters)