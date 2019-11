Auszubildende sollen künftig besser bezahlt werden.

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat die Einführung eines Mindestlohns für Azubis beschlossen. Wer im kommenden Jahr eine Berufsausbildung beginnt, soll mindestens 515 Euro im ersten Lehrjahr bekommen. Der Betrag wird in den folgenden Jahren schrittweise weiter auf bis zu 620 Euro monatlich erhöht. Auch im zweiten und dritten Ausbildungsjahr gibt es demnach mehr. Wer allerdings heute schon in einer Ausbildung steckt, profitiert nicht von der Neuregelung. Außerdem sind Ausnahmen möglich, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften für einzelne Branchen eigene Vereinbarungen treffen. Rechnerisch könnten rund 89.000 junge Menschen vom neuen Lehrlings-Mindestlohn profitieren. Das Gesetz soll die Berufsausbildung attraktiver machen und Abbrecherzahlen in der Ausbildung verringern.

Neuer Abschluss "Bachelor Professional"

Außerdem ändern sich bestimmte Abschlussbezeichnungen. Für eine bessere internationale Vergleichbarkeit kann dann etwa der Meister-Titel künftig zusätzlich mit dem Titel "Bachelor Professional" versehen werden.