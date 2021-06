Nur wenige Stunden nach der Verabschiedung des neuen Klimaschutzgesetzes durch den Bundestag hat das Vorhaben auch den Bundesrat passiert.

Die Länderkammer verzichtete darauf, den Vermittlungsausschuss dazu anzurufen. Die Grünen-Umweltminister von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, Spiegel und Albrecht, kritisierten das Gesetz allerdings als zu unkonkret und zu wenig ambitioniert. Die Neuregelung ist die Reaktion auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Sie enthält das neue nationale Ziel, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden - also nur noch so viele Treibhausgase auszustoßen wie wieder gebunden werden können. Ursprünglich hatte sich Deutschland die Klimaneutralität erst bis 2050 vorgenommen. Das Gesetz muss jetzt noch von Bundespräsident Steinmeier ausgefertigt und dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.



Gebilligt von der Länderkammer wurde auch das Insektenschutzgesetz. Vorerst gestoppt wurde dagegen der Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Hier riefen die Länder wegen Finanzierungsfragen den Vermittlungsausschuss an.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.