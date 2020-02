Der Bundesrat hat die vom Bundestag beschlossene Neuregelung der Organspende gebilligt.

Bürgerinnen und Bürger sollen künftig mindestens alle zehn Jahre danach gefragt werden, ob sie einer Organentnahme nach dem Tod zustimmen. Das kann zum Beispiel auf den Ämtern geschehen - etwa bei der Abholung eines Ausweispapiers. Die Neuregelung tritt voraussichtlich 2022 in Kraft. Ziel ist es, die Zahl der potenziellen und tatsächlichen Spender zu erhöhen.

Abschuss von Wölfen erleichtert

Der Abschuss von Wölfen wird erleichert, wenn sie ernste Schäden für Nutztierhalter verursachen. Bislang mussten die betroffenen Tierhalter in ihrer Existenz bedroht sein. Das Füttern und Anlocken von Wölfen wird nun ausdrücklich verboten und der Abschuss von Mischlingen aus Wölfen und Hunden in der freien Natur erlaubt.



Mit Blick auf Kinderpornografie im Netz erhalten Ermittler deutlich mehr Befugnisse. So dürfen sie von nun an künstlich erzeugte Videos von sexuellem Kindesmissbrauch einsetzen, um Zugang zu einschlägigen Internetforen zu bekommen. Anders als bisher sollen Verurteilungen wegen Sexual- oder Kinderpornografiedelikten zeitlich unbegrenzt im erweiterten Führungszeugnis erscheinen. Damit wollen die Bundesländer verhindern, dass verurteilte Täter später beruflich oder ehrenamtlich erneut Umgang mit Kindern haben.

Einheitliche Erfassung von Wohnungslosen

Außerdem stimmte der Bundesrat einer neuen Statistik zur Erfassung von Wohnungslosen zu. Demnach werden ab 2022 alle Wohnungslosen, die in Gemeinschafts- oder Notunterkünften untergebracht sind, deutschlandweit einheitlich gezählt. Zu auf der Straße lebenden Obdachlosen und Menschen, die übergangsweise bei Familie oder Freunden unterkommen, ist ergänzend alle zwei Jahre ein Bericht geplant.



Bislang gibt es nur Schätzungen und regionale Erhebungen zur Wohnungslosigkeit. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe etwa ging für 2018 von bundesweit mehr als 670.000 Betroffenen aus, wobei rund 440.000 von ihnen anerkannte Flüchtlinge waren. Etwa 41.000 Menschen lebten demnach obdachlos auf der Straße.