Der Bundesrat hat dem Bund-Länder-Kompromiss zur Ganztagsbetreuung zugestimmt. Damit gibt es für Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule.

Der Bund hatte zugesagt, sich langfristig mit 1,3 Milliarden Euro an den jährlichen Betriebskosten für die Betreuung zu beteiligen. Der Rechtsanspruch ist das letzte Großprojekt aus dem Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung, das vor der Bundestagswahl noch in Kraft gesetzt wird.



In seiner Sondersitzung entscheidet der Bundesrat auch über die kürzlich vom Bundestag beschlossenen Fluthilfen sowie das neue Infektionsschutzgesetz. Die Länderkammer will den Hochwasser-Aufbaufonds mit einem Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro bestätigen.



Beim Infektionsschutzgesetz soll künftig nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen die maßgebliche Größe für Corona-Maßnahmen sein, sondern die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Zudem müssen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Heimen künftig ihren Arbeitgebern Auskunft darüber geben, ob sie gegen Corona geimpft sind.

