Der Bundesrat dringt auf den Schutz der europäischen Flagge und Hymne.

In einem heute beschlossenen Gesetzentwurf schlägt die Länderkammer einen neuen Straftatbestand vor. Dieser sieht für das Verunglimpfen der europäischen Flagge oder Hymne eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.



Beraten wurde zudem über eine Initiative mehrerer Bundesländer, das Rauchen in Autos zu verbieten, wenn Kinder oder Schwangere darin sitzen. In einem weiteren Antrag ging es darum, das Schwarzfahren in Bussen und Bahnen zu einer Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Bisher wird dies als Straftat geahndet.