Zur Erinnerung an den früheren Bundeskanzler Kohl wird es künftig eine Stiftung geben.

Ein entsprechendes Gesetz billigte heute der Bundesrat. In der Begründung heißt es, mit der Stiftung solle das politische Wirken Kohls für Freiheit und Einheit des deutschen Volkes, für den Frieden in der Welt und für die Versöhnung mit den europäischen Nachbarstaaten gewürdigt werden. Geplant ist unter anderem der Aufbau eines Helmut-Kohl-Zentrums in Berlin, in dem es eine ständige Ausstellung sowie Sonderausstellungen und Veranstaltungen geben soll.



Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. Er starb im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren. Kohls Witwe Kohl-Richter hatte sich im Vorfeld gegen die Stiftung ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.