Sitzungen in Berlin

Unter den über 30 bereits vom Bundestag beschlossenen Vorlagen ist etwa das Wehrdienstgesetz, das ab 2026 eine Erfassung und Musterung junger Männer sowie das verpflichtende Ausfüllen eines Fragebogens vorsieht. Ziel ist es, die Truppenstärke der Bundeswehr bis zum Jahr 2035 deutlich zu erhöhen. Außerdem geht es um das Rentenpaket. Es umfasst unter anderem die Fortschreibung des Rentenniveaus bis 2031, die Ausweitung der sogenannten Mütterrente, die stärkere Förderung von Betriebsrenten sowie neue Steuervorteile für Arbeitnehmer im Rentenalter.

Zur Abstimmung steht auch das Steueränderungsgesetz. Es soll die Bürger entlasten, unter anderem durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale und einer Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie.

