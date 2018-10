Tätowierungen dürfen vom übernächsten Jahr an nur noch von Ärzten entfernt werden.

Das beschloss der Bundesrat in Berlin. Derzeit bieten etwa auch Kosmetikstudios Tattoo-Entfernungen an. Die neue Regelung tritt erst Ende 2020 in Kraft, damit sich die Ärzte die nötigen Fachkenntnisse aneignen können.



Im Diesel-Streit sprach sich der Bundesrat für Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller aus. In einer weiteren Entschließung wird verlangt, dass das Verhüllen von Gesichtern in Gerichts-Verhandlungen verboten wird, damit sich die Richter auch anhand der Mimik ein vollständiges Bild von Zeugen oder Angeklagten machen können. Unter anderem forderte der Bundesrat auch, das Nachtflugverbot in Ballungsräumen zu verschärfen.



Zu Beginn ihrer Sitzung hatte die Länderkammer den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther zum neuen Bundesratspräsidenten gewählt. Er tritt am 1. November turnusmäßig die Nachfolge des derzeitigen Amtsinhabers Müller aus Berlin an.