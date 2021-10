Der Bundesrat hat turnusgemäß den thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow zu seinem neuen Präsidenten gewählt.

Damit rückt erstmals ein Politiker der Linkspartei an die Spitze der Länderkammer. Ramelow sagte, er wolle sich in dieser Rolle für das Zusammenwachsen in der Gesellschaft einsetzen. Sein Vorgänger, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, zeigte sich in seiner Abschiedsrede besorgt über eine zunehmende Polarisierung im Land. Er beobachte in letzter Zeit einen schwindenden Respekt gegenüber demokratischen Normen und Institutionen. Er rief dazu auf, für eine offene Gesellschaft einzutreten - jeden Tag aufs Neue und mit großer Entschiedenheit.



Die Wahl des Bundesratspräsidenten erfolgt nach einer festgelegten Reihenfolge. Seine Hauptaufgaben sind repräsentativer Natur.

