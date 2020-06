Therapien zur vermeintlichen Heilung von Homosexualität sind bei Minderjährigen künftig komplett untersagt.

Ein entsprechendes Gesetzt billigte nach dem Bundestag auch der Bundesrat. Die Regelung sieht vor, dass bis zu einem Alter von 18 Jahren sogenannte Konversionsbehandlungen komplett verboten sind. Strafen drohen auch, wenn die Betroffenen zwar volljährig sind, aber etwa durch Drohungen dazu bewegt wurden.



Die Länderkammer bestätigte auch einen Gesetzesbeschluss des Bundestags, nach dem Parkausweise in Vierteln mit erheblichem Parkraummangel teurer werden können. Ebenfalls bestätigt wurde ein Gesetz zur Verteilung der Maklerkosten bei Immobilienverkäufen. Mindestens die Hälfte der Provision muss derjenige bezahlen, der den Makler beauftragt - in der Regel also der Verkäufer.



Eine Entscheidung über neue Regeln für die Haltung von Schweinen wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Dabei geht es darum, wie lange Sauen im sogenannten Kastenstand auf engem Raum gehalten werden dürfen. Tierschützer hatten Übergangsfristen von bis zu 17 Jahren kritisiert.