Im Bundesrat ist der Vorstoß für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen gescheitert.

Der Vorschlag des Umweltausschusses, eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde festzulegen, fand wie erwartet keine Mehrheit in der Länderkammer. Vor allem das Land Berlin hatte sich dafür eingesetzt. Die Koalitionsregierungen in den Ländern mit Beteiligung der Union verhinderten eine Mehrheit. Im Bundestag war im Oktober ein ähnlicher Vorstoß der Grünen ebenfalls gescheitert.



Der Bundesrat billigte zwei Gesetze aus dem Verkehrsministerium, um die Zuschüsse für den Regionalverkehr mit Bussen und Bahnen in Deutschland aufzustocken. Damit erhalten die Länder bis zum Jahr 2031 gut 5 Milliarden Euro zusätzlich, um Bus- und Zuglinien bei Verkehrsanbietern zu bestellen. Die Gelder für Investitionen in Strecken und Stationen von U-Bahnen und Straßenbahnen sollen für dieses Jahr auf 665 Millionen verdoppelt werden. In den Folgejahren steigt die Summe zunächst auf eine und dann auf zwei Milliarden.