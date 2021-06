Der Bundesrechnungshof hat laut Medienberichten dem Ressort von Bundesgesundheitsminister Spahn ein chaotisches Vorgehen bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken vorgeworfen.

Das Ministerium habe in einem ungeordneten Prozess viel zu viele Masken beschafft und dabei enorme Ausgaben in Kauf genommen, zitierte unter anderem "Der Spiegel" aus einem Prüfbericht der Finanzkontrolleure. Geld und Personal seien "nicht wirtschaftlich für eine wirksame Pandemiebekämpfung eingesetzt" worden.



Der Bundesrechnungshof erkennt zwar das Engagement gegen eine Versorgungsnotlage zu Beginn der Pandemie an. Die Menge von 5,8 Milliarden Masken habe aber selbst einen vom Gesundheitsministerium berechneten Jahresbedarf von 4,7 Milliarden Schutzmasken noch um 23 Prozent überstiegen. Allein bei den FFP-2-Masken habe Spahns Ministerium mit einer Stückzahl von einer Milliarde das Dreizehnfache des ermittelten Mindestbedarfs beschafft. Die Kontrolleure forderten das Gesundheitsministerium auf, zu prüfen, ob es auch angesichts von Verfallsdaten überhaupt zielführend und wirtschaftlich ist, Masken für das Gesundheitswesen in großen Mengen vorrätig zu halten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.