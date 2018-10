Die Deutsche Bahn wehrt sich gegen den Vorwurf des Bundesrechnungshofs, nicht genügend zu investieren und intransparente Ausgaben zu tätigen.

Eine Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Bahn gebe in diesem Jahr 9,3 Milliarden Euro für das Schienennetz aus - 800 Millionen Euro mehr als 2017. In den vergangenen beiden Jahren sei es gelungen, die Mängel in der Infrastruktur zu halbieren. Die Verwendung von Bundesmitteln unterliege strengen Qualitätskontrollen.



Der Präsident des Rechnungshofs, Scheller, hatte die Bahn gestern in einem Interview beschuldigt, ihre Infrastruktur auf Verschleiß zu fahren. Immer wieder stelle man fest, dass Bundesmittel für den Schienenwegebau unwirtschaftlich oder zweckwidrig eingesetzt würden. Scheller warf der Bundesregierung vor, ihre Aufsichtspflicht über die Bahn zu vernachlässigen.