Umsatz- und Mehrwertsteuer

Der Bundesrechnungshof in Bonn (Deutschlandradio / Monika Dittrich)

Der Katalog der Ermäßigungen müsse grundlegend überarbeitet werden, heißt es in einem Brief an die Mitglieder des Finanzausschusses im Bundestag, aus dem mehrere Medien zitieren. So sollten bestehende Vergünstigungen konsequent gestrichen und weitere vermieden werden. Konkret geht es darum, dass einige Waren und Dienstleistungen vom vollen Steuersatz in Höhe von 19 Prozent ausgenommen sind, stattdessen fallen sieben Prozent an. Hieraus ergeben sich laut den Prüfern Abgrenzungs-Probleme und teils schwer nachvollziehbare Regelungen, durch die sich steuerliche Begünstigungen von fast 35 Milliarden Euro pro Jahr ergäben.

So sind etwa für einen heißen Kaffee mit einem Schuss Milch 19 Prozent zu entrichten. Beträgt der Milchanteil aber mindestens drei Viertel, liegt der Satz bei sieben Prozent. Wird aber ein pflanzliches Ersatzprodukt verwendet, sind stets 19 Prozent.

