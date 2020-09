Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass kommunale Träger von der öffentlichen Hand oft besonders hohe Gebühren für Wohnungen von Flüchtlingen verlangen.

Das geht aus einer Stellungnahme der Behörde für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, die der Zeitung "Die Welt" vorliegt. Demach belegten Prüfungen, dass bei den Kosten der Unterbringung für Geflüchtete die Gebühren kommunaler Träger oftmals weit über den ortsüblichen Mieten gelegen hätten. Teilweise seien sie doppelt so hoch gewesen. - In den vergangenen Jahren hat der Bund seine Beteiligung an den Unterbringungskosten mehrmals erhöht, um die Kommunen zu entlasten.