Der Bundesrechnungshof kritisiert einem Medienbericht zufolge die Aufwendungen für die früheren Bundespräsidenten.

Bei den Ex-Staatsoberhäuptern habe sich ein Automatismus lebenslanger Vollausstattung entwickelt, zitiert die "Bild"-Zeitung aus einem Prüfbericht der Behörde. Die bisherigen Ausgaberegeln würden sich nicht an den Grundsätzen von Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit orientieren, heißt es.

So stünden die Kosten für die Einrichtung und Unterhaltung der Büros der Altbundespräsidenten in keinem Verhältnis zum Nutzen. Laut dem Bericht fordert der Rechnungshof den Bundestag deshalb auf, den Ex-Präsidenten klare und strengere Regeln zu geben.