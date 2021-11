Kritik gab es auch an der Deutschen Bahn. (dpa/Michael Matthey)

Unter anderem sieht der Bundesrechnungshof einen Interessenkonflikt bei der Besetzung von Bahn-Aufsichtsratsposten mit Bundestagsabgeordneten. Diese Abgeordneten hätten zwei Hüte auf, sagte der Präsident des Rechnungshofs, Scheller, in Bonn. Sie seien einmal Vertreter des Geldgebers und einmal Vertreter des Geldempfängers. Der Rechnungshof kritisierte zudem eine intransparente Gewinnabführung des Konzerns an den Bund sowie den Einstieg der Bahn-Energie-Tochter in das Privatstromgeschäft.

Auch bei den politischen Stiftungen, deren Arbeit mit öffentlichen Geldern finanziert wird, stellten die Prüfer Verschwendung fest. So seien die Gehälter des Leitungspersonals der Stiftungen teilweise unverhältnismäßig hoch. Bemängelt wurde weiter das Projekt der sogenannten De-Mails, das mindestens 6,5 Millionen Euro gekostet und nur knapp 3.500 Euro Ersparnisse gebracht habe.

